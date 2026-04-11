На границе с Польшей фиксируют очереди на нескольких пунктах пропуска

Во Львовской области на въезде в Украину фиксируется накопление транспорта на отдельных пунктах пропуска, тогда как на других участках движение остается свободным.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.

В частности, в пункте пропуска "Угринов" в очереди находятся 10 легковых автомобилей, в Краковке - 60 авто, а в Шегинях - 70. Также наблюдается накопление автобусов: в Краковке ожидают 6, в Шегинях - 10.

В то же время, на других пунктах пропуска области существенных очередей не зафиксировано. В направлении выезда из Украины движение совершается без накоплений.

Водителям советуют учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать менее загруженные маршруты

Добавим, 10 апреля 2026 г., на всех внешних границах Европейского Союза начала работу обновленная цифровая система контроля въезда и выезда (EES).