На кордоні з Польщею фіксують черги на кількох пунктах пропуску

На Львівщині на в’їзді в Україну фіксується накопичення транспорту на окремих пунктах пропуску, тоді як на інших ділянках рух залишається вільним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби.

Зокрема, у пункті пропуску "Угринів" у черзі перебувають 10 легкових автомобілів, у "Краківці" – 60 авто, а в "Шегинях" – 70. Також спостерігається накопичення автобусів: у "Краківці" очікують 6, у "Шегинях" – 10.

Водночас на інших пунктах пропуску області суттєвих черг не зафіксовано. У напрямку виїзду з України рух здійснюється без накопичень.

Водіям радять враховувати поточну ситуацію під час планування поїздок і за можливості обирати менш завантажені маршрути

Додамо, 10 квітня 2026 року, на всіх зовнішніх кордонах Європейського Союзу розпочала роботу оновлена цифрова система контролю в’їзду та виїзду (EES). 

Автор:
Тетяна Гойденко