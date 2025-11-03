На границе с Польшей к системе EES подключили еще один пункт пропуска

Пункт пропуска "Хребенне-Рава-Русская" на границе Украины и Польши подключен к европейской системе Entry/Exit System (EES).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпогранслужбу.

Таким образом, все польские пункты пропуска на Львовщине уже работают в этой системе, кроме пункта "Долгобыч-Угринов", который сейчас функционирует в тестовом режиме.

Его полноценный запуск намечен на 4 ноября.

Система EES внедрена в странах ЕС для повышения эффективности пограничного контроля и безопасности. Во время первого въезда в ЕС граждане третьих стран, в частности, украинцы, проходят расширенную регистрацию, включающую фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев (для лиц от 12 лет).

Эта процедура проводится только один раз, после чего данные хранятся в единой базе ЕС, что позволяет ускорить дальнейшее прохождение границы.

Напомним, в конце октября на границе с Польшей начали внедрять EES, что обусловило увеличение очереди на границе.