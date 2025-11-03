Запланована подія 2

На кордоні з Польщею до системи EES підключили ще один пункт пропуску

Пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" на кордоні України та Польщі підключено до європейської системи Entry/Exit System (EES).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держприкордонслужбу.

Таким чином, усі польські пункти пропуску на Львівщині вже працюють у цій системі, окрім пункту "Долгобичув-Угринів", який наразі функціонує в тестовому режимі.

Його повноцінний запуск заплановано на 4 листопада.

Система EES запроваджена у країнах ЄС для підвищення ефективності прикордонного контролю та безпеки. Під час першого в’їзду до ЄС громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років).

Ця процедура проводиться лише один раз, після чого дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє прискорити подальше проходження кордону.

Нагадаємо, в кінці жовтня на кордоні з Польщею почали впроваджувати EES  що зумовило збільшення черги на кордоні.

Автор:
Тетяна Гойденко