На границе с Польшей продолжается строительство парковочных площадок на 470 грузовиков (ФОТО)

На Львовщине возле пунктов пропуска "Рава-Русская — Хребенное" и "Краковец — Корчова" строят парковки на 470 грузовиков. Проект направлен на развитие транспортной логистики и модернизацию приграничной инфраструктуры между Украиной и странами Европы.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

В Рави-Русской предусмотрено 270 мест для грузового транспорта, в Краковке - еще 200. Площадки будут использовать для временной стоянки, отдыха водителей и ожидания во время прохождения границы.

Что уже сделали

На одной из площадок приступили к асфальтированию. Там уже обустроили песчаное основание, армирующий синтетический материал, щебеночно-песчаную смесь и слой асфальтобетона.

На одной из площадок начали асфальтирование

На другом объекте оборудовали скважины для водоснабжения и дождевую канализацию. Также продолжаются работы с земляным полотном.

Далее планируется обустроить дорожные конструктивные слои, освещение, тротуары, переходно-скоростные полосы, озеленение, дорожную разметку, знаки и ограждение.

Во Львовской области продолжается строительство площадок для грузовиков

На стоянках также предусмотрены санитарно-бытовые помещения со стационарным электро- и водоснабжением.

Проект финансируется по инициативе Европейского Союза "Пути солидарности ЕС - Украина", который покрывает до 50% расходов.

Напомним, строительство новых зон ожидания для грузовиков возле пунктов пропуска "Рава-Русская - Хребенное" и "Краковец - Корчова" начали в августе 2026 года.