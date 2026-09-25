На кордоні з Польщею триває будівництво паркувальних майданчиків на 470 вантажівок (ФОТО)

На Львівщині біля пунктів пропуску "Рава-Руська — Хребенне" та "Краковець — Корчова" будують паркувальні майданчики на 470 вантажівок. Проєкт спрямований на розвиток транспортної логістики та модернізацію прикордонної інфраструктури між Україною та країнами Європи.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

У "Раві-Руській" передбачено 270 місць для вантажного транспорту, у "Краківці" — ще 200. Майданчики використовуватимуть для тимчасової стоянки, відпочинку водіїв та очікування під час проходження кордону.

Що вже зробили

На одному з майданчиків розпочали асфальтування. Там уже облаштували піщану основу, армуючий синтетичний матеріал, щебенево-піщану суміш та шар асфальтобетону.

На одному з майданчиків розпочали асфальтування

На іншому об'єкті облаштували свердловини для водопостачання та дощову каналізацію. Також тривають роботи із земляним полотном.

Далі планують облаштувати дорожні конструктивні шари, освітлення, тротуари, перехідно-швидкісні смуги, озеленення, дорожню розмітку, знаки та огорожу.

На Львівщині триває будівництво майданчиків для вантажівок

На стоянках також передбачені санітарно-побутові приміщення зі стаціонарним електро- та водопостачанням.

Проєкт фінансується за ініціативи Європейського Союзу "Шляхи солідарності ЄС — Україна", який покриває до 50% витрат.

Нагадаємо, це будівництво нових зон очікування для вантажівок біля пунктів пропуску "Рава-Руська – Хребенне" та "Краковець – Корчова" розпочали у серпні 2026 року.