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Новини
Дата публікації

На кордоні з Польщею триває будівництво паркувальних майданчиків на 470 вантажівок (ФОТО)

будівництво парковки для вантажівок на Львівщині, техніка
На Львівщині триває будівництво парковки для вантажівок / Агентство відновлення

На Львівщині біля пунктів пропуску "Рава-Руська — Хребенне" та "Краковець — Корчова" будують паркувальні майданчики на 470 вантажівок. Проєкт спрямований на розвиток транспортної логістики та модернізацію прикордонної інфраструктури між Україною та країнами Європи.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

У "Раві-Руській" передбачено 270 місць для вантажного транспорту, у "Краківці" — ще 200. Майданчики використовуватимуть для тимчасової стоянки, відпочинку водіїв та очікування під час проходження кордону.

Що вже зробили

На одному з майданчиків розпочали асфальтування. Там уже облаштували піщану основу, армуючий синтетичний матеріал, щебенево-піщану суміш та шар асфальтобетону.

Фото 2 — На кордоні з Польщею триває будівництво паркувальних майданчиків на 470 вантажівок (ФОТО)
На одному з майданчиків розпочали асфальтування

На іншому об'єкті облаштували свердловини для водопостачання та дощову каналізацію. Також тривають роботи із земляним полотном.

Далі планують облаштувати дорожні конструктивні шари, освітлення, тротуари, перехідно-швидкісні смуги, озеленення, дорожню розмітку, знаки та огорожу.

Фото 3 — На кордоні з Польщею триває будівництво паркувальних майданчиків на 470 вантажівок (ФОТО)
На Львівщині триває будівництво майданчиків для вантажівок

На стоянках також передбачені санітарно-побутові приміщення зі стаціонарним електро- та водопостачанням.

Проєкт фінансується за ініціативи Європейського Союзу "Шляхи солідарності ЄС — Україна", який покриває до 50% витрат.

Нагадаємо, це будівництво нових зон очікування для вантажівок біля пунктів пропуску "Рава-Руська – Хребенне" та "Краковець – Корчова" розпочали у серпні 2026 року. 

Автор:
Тетяна Ковальчук
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