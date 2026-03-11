Запланована подія 2

На границе с Польшей создана новая группа контроля пассажирских и грузовых перевозок

таможенник, Львовская таможня
Во Львовской области начала работу группа контроля пассажирских и грузовых перевозок / Государственная таможенная служба Украины

Во Львовской области начала работу группа контроля пассажирских и грузовых перевозок "Львов". Подразделение создано для выявления незаконного перемещения оружия, наркотиков и подакцизных товаров на границе с Польшей. Это третье подобное подразделение в Украине после Киева и Одессы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Основная задача подразделения - мониторинг и инспекция грузов и пассажиров в пунктах пропуска на границе с Польшей. Специалисты используют ресурсы Всемирной таможенной организации для оперативного обмена данными с таможенными органами других стран. Это позволяет выявлять попытки незаконного перемещения оружия, наркотических средств и подакцизных товаров.

Методика работы основана на аналитической обработке информации. Таможенники выявляют потенциальные риски по подозрительным транспортным средствам еще до того, как они подъедут к пункту пропуска. Такой подход позволяет применять принцип точечного контроля, сосредотачиваясь на объектах с повышенным уровнем риска.

Благодаря интеграции в глобальную сеть обмена таможенной информацией подразделение имеет доступ к специализированным базам данных. Это повышает результативность проверок и ускоряет прохождение границы для законопослушных перевозчиков, поскольку контроль становится более избирательным и обоснованным.

Напомним, 19 ноября 2025 года правительство внесло изменения в соответствующие постановления, касающиеся создания и ведения таможенных реестров, осуществления таможенного контроля и мер официального контроля.

Автор:
Татьяна Ковальчук