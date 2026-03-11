На кордоні з Польщею створили нову групу контролю пасажирських та вантажних перевезень

На Львівщині розпочала роботу група контролю пасажирських та вантажних перевезень "Львів". Підрозділ створено для виявлення незаконного переміщення зброї, наркотиків та підакцизних товарів на кордоні з Польщею. Це третій подібний підрозділ в Україні після Києва та Одеси.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Основним завданням підрозділу є моніторинг та інспекція вантажів і пасажирів у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Фахівці використовують ресурси Всесвітньої митної організації (ВМО) для оперативного обміну даними з митними органами інших країн. Це дозволяє виявляти спроби незаконного переміщення зброї, наркотичних засобів та підакцизних товарів.

Методика роботи базується на аналітичній обробці інформації. Митники виявляють потенційні ризики щодо підозрілих транспортних засобів ще до того, як вони під’їдуть до пункту пропуску. Такий підхід дозволяє застосовувати принцип точкового контролю, зосереджуючи увагу на об’єктах із підвищеним рівнем ризику.

Завдяки інтеграції до глобальної мережі обміну митною інформацією підрозділ має доступ до спеціалізованих баз даних. Це підвищує результативність перевірок та пришвидшує проходження кордону для законослухняних перевізників, оскільки контроль стає більш вибірковим та обґрунтованим.

Нагадаємо, 19 листопада 2025 року уряд вніс зміни до відповідних постанов, що стосуються створення та ведення митних реєстрів, здійснення митного контролю та заходів офіційного контролю.