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На границе с Румынией готовится к открытию новый пункт пропуска
В Закарпатье продолжается финальный этап подготовки к открытию нового международного автомобильного пункта пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацией" на границе с Румынией. Его планируют в этом году запустить для легковых автомобилей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
На первом этапе пункт пропуска будет работать на временной модульной инфраструктуре. Это позволит начать оформление легковых автомобилей до завершения строительства постоянного комплекса .
На объекте уже выполнены основные подготовительные работы:
- обустроили подъездные дороги, транспортные полосы и зоны контроля;
- укрепили берег реки Тиса;
- подвели электро-, водоснабжение и телекоммуникации;
- создали инфраструктуру для работы пограничной и таможенной служб.
После открытия пункт пропуска будет работать круглосуточно для легковых автомобилей массой до 3,5 тонн. Его пропускная способность будет составлять до 600 автомобилей в сутки.
По словам заместителя министра Сергея Деркача, запуск нового пункта должен снизить нагрузку на действующие переходы и улучшить транспортное сообщение со странами ЕС.
С начала полномасштабного вторжения Украина открыла четыре новых пункта пропуска на границе со странами Евросоюза: "Дьяковцы - Раковец", "Красноильск - Возраст де Сус", "Нижанковичи - Мальховице" и "Великая Паладь - Надьгодош".
Напомним, 14 мая представители румынского уезда Марамуреш продемонстрировали готовую инфраструктуру нового пункта пропуска "Сигета Мармацией ". Этот объект является частью масштабного проекта по сооружению 268-метрового моста через реку Тиса, соединяющую Румынию с украинским населенным пунктом Белая Церковь Солотвинской общины Закарпатья.