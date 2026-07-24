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На границе с Румынией готовится к открытию новый пункт пропуска

На границе с Румынией готовится к открытию новый пункт пропуска
На границе с Румынией готовится к открытию новый пункт пропуска

В Закарпатье продолжается финальный этап подготовки к открытию нового международного автомобильного пункта пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацией" на границе с Румынией. Его планируют в этом году запустить для легковых автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

На первом этапе пункт пропуска будет работать на временной модульной инфраструктуре. Это позволит начать оформление легковых автомобилей до завершения строительства постоянного комплекса .

На объекте уже выполнены основные подготовительные работы:

  • обустроили подъездные дороги, транспортные полосы и зоны контроля;
  • укрепили берег реки Тиса;
  • подвели электро-, водоснабжение и телекоммуникации;
  • создали инфраструктуру для работы пограничной и таможенной служб.

После открытия пункт пропуска будет работать круглосуточно для легковых автомобилей массой до 3,5 тонн. Его пропускная способность будет составлять до 600 автомобилей в сутки.

По словам заместителя министра Сергея Деркача, запуск нового пункта должен снизить нагрузку на действующие переходы и улучшить транспортное сообщение со странами ЕС.

С начала полномасштабного вторжения Украина открыла четыре новых пункта пропуска на границе со странами Евросоюза: "Дьяковцы - Раковец", "Красноильск - Возраст де Сус", "Нижанковичи - Мальховице" и "Великая Паладь - Надьгодош".

Напомним, 14 мая представители румынского уезда Марамуреш продемонстрировали готовую инфраструктуру нового пункта пропуска "Сигета Мармацией ". Этот объект является частью масштабного проекта по сооружению 268-метрового моста через реку Тиса, соединяющую Румынию с украинским населенным пунктом Белая Церковь Солотвинской общины Закарпатья.

Автор:
Татьяна Гойденко