Будівництво моста через Тису завершено: коли запрацює КПП "Біла Церква" на Закрапатті

У четвер, 14 травня, представники румунського повіту Марамуреш продемонстрували готову інфраструктуру нового пункту пропуску "Сігету Мармацієй". Цей об'єкт є частиною масштабного проєкту зі спорудження 268-метрового мосту через річку Тиса, що з’єднає Румунію з українським населеним пунктом Біла Церква Солотвинської громади Закарпаття.

Як пише Delo.ua, про завершення будівництва моста між Румунією та Україною повідомили у Закарпатській обласній раді.

"Це важливий проєкт на українсько-румунському кордоні, реалізований в межах грантового проєкту, а обсяг інвестицій становив 50 млн євро. Він включав не лише будівництво власне пункту перетину, а й 268-метрового мосту через річку Тису", — заявив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Наразі українська сторона продовжує активні роботи. "З нашого боку триває активне будівництво дорожнього полотна та підготовка відповідної сервісної зони", – зазначили в облраді.

Запуск руху на КПП "Біла Церква — Сігету-Мармацієй" відбуватиметься поетапно:

15 червня заплановано відкриття однієї смуги для руху легкових автомобілів;

до кінця 2026 року очікується повне завершення будівництва та запуск об’єкта в цілому.

Чому пункт пропуску важливий для Закарпаття?

Запуск цього пункту пропуску має стратегічне значення для регіону. Зараз у пункті "Солотвино — Сігету-Мармацієй" діє обмеження для транспорту вагою понад 3,5 тонн. Новий міст розрахований на вантажні та пасажирські перевезення, що дозволить ліквідувати черги та зняти навантаження з наявних переходів.

Очікується, що відкриття КПП сприятиме розвитку сервісу, логістичних центрів, готельного бізнесу в прикордонних громадах та зміцненню культурних зв'язків.

Раніше повідомлялося, що на автомобільній дорозі державного значення М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) триває будівництво майданчика для стоянки та відпочинку вантажного транспорту поблизу пункту пропуску.