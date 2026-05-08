На Київщині будують стратегічний міст за 130 млн грн: як просуваються роботи

У селі Лебедівка Вишгородського району триває будівництво нового мостового переходу, який має стати важливим логістичним об’єктом для Київщини. На час капітального ремонту основного мосту вже працює тимчасова переправа, а загальна вартість нового проєкту оцінюється приблизно у 130 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Київської ОВА Миколи Калашника.

У Лебедівці Вишгородського району триває будівництво нового мостового переходу, який є одним із ключових інфраструктурних об'єктів Київської області.

Наразі на місці вже працює тимчасова мостова переправа, відкрита для забезпечення безперервного транспортного сполучення під час капітального ремонту основного мосту на трасі Київ — Вишгород — Десна — Чернігів. Переправа розрахована на транспорт вагою до 60 тонн, що дозволяє забезпечувати рух екстрених служб, військової техніки, бізнесу та цивільного транспорту.

Паралельно ведеться будівництво нового мосту, який стане повноцінним логістичним об’єктом для Вишгородського району та Київщини загалом.

На реалізацію проєкту в обласному бюджеті на 2026 рік уже передбачили 40 млн грн. Загальна вартість будівництва оцінюється приблизно у 130 млн грн.

У владі наголошують, що в умовах воєнного стану розвиток транспортної інфраструктури має стратегічне значення, адже йдеться не лише про комфортне сполучення, а й про оперативне пересування військових, медиків, рятувальників та евакуаційного транспорту, а також підтримку роботи бізнесу та громад.

Київська область продовжує відновлювати та розвивати транспортну інфраструктуру навіть в умовах війни. У 2025 році на ремонт мостів на дорогах місцевого значення спрямували понад 86 млн грн, що дозволило ввести в експлуатацію два мостові переходи - через річки Трубіж та Здвиж.

Цього року з обласного бюджету додатково передбачили ще 90 млн грн на ремонт мостів. Роботи, зокрема, заплановані у Лебедівці, на мосту через річку Ірпінь у напрямку Яблунівка–Перевіз та на дорозі Васильків–Княжичі–Лука–Гореничі.

Також область готує нові інфраструктурні проєкти, серед яких ремонт і реконструкція мостів у Гостомелі та на інших важливих напрямках. У владі наголошують, що розвиток логістики залишається ключовим фактором безпеки, економічної стійкості та нормального життя громад.

