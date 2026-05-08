В Киевской области строят стратегический мост за 130 млн грн: как продвигаются работы

В селе Лебедевка Вышгородского района продолжается строительство нового мостового перехода, который должен стать важным логистическим объектом Киевской области. На момент капитального ремонта основного моста уже работает временная переправа, а общая стоимость нового проекта оценивается примерно в 130 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.

В настоящее время на месте уже работает временная мостовая переправа, открытая для обеспечения непрерывного транспортного сообщения при капитальном ремонте основного моста на трассе Киев - Вышгород - Десна - Чернигов. Переправа рассчитана на транспорт весом до 60 тонн, что позволяет обеспечивать движение экстренных служб, военной техники, бизнеса и гражданского транспорта.

Параллельно идет строительство нового моста, который станет полноценным логистическим объектом для Вышгородского района и Киевщины в целом.

На реализацию проекта в областном бюджете на 2026 год уже предусмотрено 40 млн грн. Общая стоимость строительства оценивается примерно в 130 млн грн.

Во власти отмечают, что в условиях военного положения развитие транспортной инфраструктуры имеет стратегическое значение, ведь речь идет не только о комфортном сообщении, но и об оперативном передвижении военных, медиков, спасателей и эвакуационного транспорта, а также поддержку работы бизнеса и общин.

Киевская область продолжает восстанавливать и развивать транспортную инфраструктуру даже в условиях войны. В 2025 году на ремонт мостов на дорогах местного значения направили более 86 млн грн, что позволило ввести в эксплуатацию два мостовых перехода – через реки Трубеж и Здвиж.

В этом году из областного бюджета дополнительно предусмотрено еще 90 млн грн на ремонт мостов. Работы, в частности, запланированы в Лебедевке, на мосту через реку Ирпень в направлении Яблоновка-Перевоз и на дороге Васильков-Княжичи-Лука-Гореничи.

Также область готовит новые инфраструктурные проекты, среди которых ремонт и реконструкция мостов в Гостомеле и других важных направлениях. Во власти подчеркивают, что развитие логистики остается ключевым фактором безопасности, экономической устойчивости и нормальной жизни общин.

