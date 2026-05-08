Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,75

51,55

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киевской области строят стратегический мост за 130 млн грн: как продвигаются работы

Киевщина вкладывает десятки миллионов в мосты и логистику
Временная переправа уже работает в Лебедевке / КГГА

В селе Лебедевка Вышгородского района продолжается строительство нового мостового перехода, который должен стать важным логистическим объектом Киевской области. На момент капитального ремонта основного моста уже работает временная переправа, а общая стоимость нового проекта оценивается примерно в 130 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.

В Лебедевке возводят новый мост

В Лебедевке Вышгородского района продолжается строительство нового мостового перехода, являющегося одним из ключевых инфраструктурных объектов Киевской области.

В настоящее время на месте уже работает временная мостовая переправа, открытая для обеспечения непрерывного транспортного сообщения при капитальном ремонте основного моста на трассе Киев - Вышгород - Десна - Чернигов. Переправа рассчитана на транспорт весом до 60 тонн, что позволяет обеспечивать движение экстренных служб, военной техники, бизнеса и гражданского транспорта.

Параллельно идет строительство нового моста, который станет полноценным логистическим объектом для Вышгородского района и Киевщины в целом.

На реализацию проекта в областном бюджете на 2026 год уже предусмотрено 40 млн грн. Общая стоимость строительства оценивается примерно в 130 млн грн.

Во власти отмечают, что в условиях военного положения развитие транспортной инфраструктуры имеет стратегическое значение, ведь речь идет не только о комфортном сообщении, но и об оперативном передвижении военных, медиков, спасателей и эвакуационного транспорта, а также поддержку работы бизнеса и общин.

Фото 2 — В Киевской области строят стратегический мост за 130 млн грн: как продвигаются работы
Фото 3 — В Киевской области строят стратегический мост за 130 млн грн: как продвигаются работы
Фото 4 — В Киевской области строят стратегический мост за 130 млн грн: как продвигаются работы
Фото 5 — В Киевской области строят стратегический мост за 130 млн грн: как продвигаются работы
Фото 6 — В Киевской области строят стратегический мост за 130 млн грн: как продвигаются работы
Фото 7 — В Киевской области строят стратегический мост за 130 млн грн: как продвигаются работы

Киевская область продолжает восстанавливать и развивать транспортную инфраструктуру даже в условиях войны. В 2025 году на ремонт мостов на дорогах местного значения направили более 86 млн грн, что позволило ввести в эксплуатацию два мостовых перехода – через реки Трубеж и Здвиж.

В этом году из областного бюджета дополнительно предусмотрено еще 90 млн грн на ремонт мостов. Работы, в частности, запланированы в Лебедевке, на мосту через реку Ирпень в направлении Яблоновка-Перевоз и на дороге Васильков-Княжичи-Лука-Гореничи.

Также область готовит новые инфраструктурные проекты, среди которых ремонт и реконструкция мостов в Гостомеле и других важных направлениях. Во власти подчеркивают, что развитие логистики остается ключевым фактором безопасности, экономической устойчивости и нормальной жизни общин.

Напомним, в рамках помощи в восстановлении Украины польское правительство планирует профинансировать проект строительства автомагистрали М10 от пункта пропуска Корчова – Краковец до Львова. Автомагистраль протяженностью 80 км будет платной, а деньги будет получать бюджет Польши.

Автор:
Ольга Опенько