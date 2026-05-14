Строительство моста через Тису завершено: когда заработает КПП "Белая Церковь" на Закрапатье

В четверг, 14 мая, представители румынского уезда Марамуреш продемонстрировали готовую инфраструктуру нового пункта пропуска "Сигета Мармацией". Этот объект является частью масштабного проекта по сооружению 268-метрового моста через реку Тиса, соединяющую Румынию с украинским населенным пунктом Белая Церковь Солотвинской общины Закарпатья.

Как пишет Delo.ua, о завершении строительства моста между Румынией и Украиной сообщили в Закарпатской областной военной администрации.

"Это важный проект на украинско-румынской границе, реализованный в пределах грантового проекта, а объем инвестиций составлял 50 млн евро. Он включал не только строительство собственно пункта пересечения, но и 268-метрового моста через реку Тису ", - заявил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

Пока украинская сторона продолжает активные работы. "С нашей стороны идет активное строительство дорожного полотна и подготовка соответствующей сервисной зоны", – отметили в облсовете.

Запуск движения на КПП "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" будет происходить поэтапно:

15 июня запланировано открытие одной полосы для движения легковых автомобилей;

до конца 2026 г. ожидается полное завершение строительства и запуск объекта в целом.

Почему пункт пропуска важен для Закарпатья?

Запуск этого пункта пропуска имеет стратегическое значение для региона. Сейчас в пункте "Солотвино - Сигету-Мармацией" действует ограничение для транспорта весом более 3,5 тонн. Новый мост рассчитан на грузовые и пассажирские перевозки, что позволит ликвидировать очереди и снять нагрузку с существующих переходов.

Ожидается, что открытие КПП будет способствовать развитию сервиса, логистических центров, гостиничного бизнеса в приграничных общинах и укреплению культурных связей.

Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге государственного значения М-15 Одесса — Рени (на Бухаресте) продолжается строительство площадки для стоянки и отдыха грузового транспорта вблизи пункта пропуска.