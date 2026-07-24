На кордоні з Румунією готують до відкриття новий пункт пропуску

На Закарпатті триває фінальний етап підготовки до відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією. Його планують запустити цього року для легкових автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

На першому етапі пункт пропуску працюватиме на тимчасовій модульній інфраструктурі. Це дозволить розпочати оформлення легкових автомобілів до завершення будівництва постійного комплексу.

На об’єкті вже виконали основні підготовчі роботи:

облаштували під’їзні дороги, транспортні смуги та зони контролю;

укріпили берег річки Тиса;

підвели електро-, водопостачання та телекомунікації;

створили інфраструктуру для роботи прикордонної та митної служб.

Після відкриття пункт пропуску працюватиме цілодобово для легкових автомобілів масою до 3,5 тонни. Його пропускна спроможність становитиме до 600 автомобілів на добу.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, запуск нового пункту має зменшити навантаження на чинні переходи та покращити транспортне сполучення з країнами ЄС.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна відкрила чотири нові пункти пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу: "Дяківці – Раковець", "Красноїльськ – Вікову де Сус", "Нижанковичі – Мальховіце" та "Велика Паладь – Надьгодош".

Нагадаємо, 14 травня представники румунського повіту Марамуреш продемонстрували готову інфраструктуру нового пункту пропуску "Сігету Мармацієй". Цей об'єкт є частиною масштабного проєкту зі спорудження 268-метрового мосту через річку Тиса, що з’єднає Румунію з українським населеним пунктом Біла Церква Солотвинської громади Закарпаття.