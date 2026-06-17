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На границе с Румынией приостановили работу одного пункта пропуска

Пункт пропуска "Дьяково – Халмеу" временно приостановил работу
Пункт пропуска "Дьяково – Халмеу" временно приостановил работу

В пункте пропуска "Халмеу — Дьяково" на украинско-румынской границе временно приостановлен пропуск граждан и транспортных средств.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНСУ .

Пограничники со ссылкой на румынскую сторону отметили, что оформление лиц и транспорта пока не осуществляется.

Предварительно возобновить работу пункта пропуска планируют в 14:00.

Путешественников просят учесть эту информацию при планировании поездок за границу и, по возможности, использовать альтернативные маршруты.

Также добавим, что Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.

Автор:
Татьяна Гойденко