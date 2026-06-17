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На кордоні з Румунією призупинили роботу одного пункту пропуску

Пункт пропуску "Дякове – Халмеу" тимчасово призупинив роботу
Пункт пропуску "Дякове – Халмеу" тимчасово призупинив роботу

У пункті пропуску "Халмеу – Дякове" на українсько-румунському кордоні тимчасово призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПСУ.

Прикордонники з посиланням на румунську сторону зазначили, що наразі оформлення осіб та транспорту не здійснюється.

Попередньо відновити роботу пункту пропуску планують о 14:00.

Подорожувальників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон та, за можливості, користуватися альтернативними маршрутами.

Також додамо, що Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.

Автор:
Тетяна Гойденко