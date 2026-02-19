- Тип
- Важно
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
На границе с Румынией временно ограничили движение транспорта: причина
В связи с усложнением погодных условий и значительными осадками временно приостановлено оформление грузовых автомобилей и транспортных средств в пункте пропуска "Исакча — Орловка" на украинско-румынской границе.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба.
По информации пограничной полиции Румынии, в связи с усложнением погодных условий и значительными осадками временно приостановлено оформление грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок в пункте пропуска "Исакча".
Отмечается, что движение разрешено только легковым автомобилям.
Госпогранслужба призывает перевозчиков учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.
О возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно.
Напомним, с 16 февраля временно ограничили движение из-за пункта пропуска "Солотвино-Сигета-Мармацией" на границе с Румынией в связи с реконструкцией моста через реку Тиса.
Ограничения предварительно продлятся до 3 апреля.