На кордоні з Румунією тимчасово обмежили рух транспорту: причина

У зв’язку з ускладненням погодних умов та значними опадами тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів і транспортних засобів у пункті пропуску "Ісакча - Орлівка" на українсько-румунському кордоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Там зауважують, що за інформацією прикордонної поліції Румунії, у зв’язку з ускладненням погодних умов та значними опадами тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів і транспортних засобів для пасажирських перевезень у пункті пропуску "Ісакча".

Зазначається, що рух дозволено лише для легкових автомобілів.

Держприкордонслужба закликає перевізників враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з 16 лютого тимчасово обмежили рух через пункт пропуску "Солотвино-Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією у зв'язку з реконструкцією мосту через річку Тиса.

Обмеження попередньо триватимуть до 3 квітня.

Автор:
Світлана Манько