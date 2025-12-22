На границе существенно вырос пассажиро-транспортный поток: где наиболее напряженная ситуация и как избежать очередей

В канун рождественско-новогодних праздников пограничники зафиксировали существенное оживление движения. Впервые после завершения летнего туристического сезона суточный показатель пересечения государственной границы Украины превысил 150 тысяч человек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Только за последние сутки через пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой прошли почти 155 тысяч человек и более 28 тысяч транспортных средств.

При этом в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем уехало. В связи с увеличением пассажиропотока, что связано с приближением рождественско-новогодних праздников, в отдельных направлениях наблюдается образование очередей как на выезд из Украины, так и на въезд.

Ситуация в пунктах пропуска и возникновения очередей

Активизация путешественников привела к образованию очередей в наиболее популярных направлениях. Накопление автотранспорта наблюдается по обе стороны границы, что обусловлено сезонным пиком загруженности.

Пограничная служба работает в усиленном режиме, однако значительная концентрация пассажиров и автомобилей на отдельных участках создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру контрольно-пропускных пунктов.

В ГНСУ отметили, что увеличение ожидания пересечения границы фиксируется как на полосах движения для легкового транспорта, так и для автобусов.

Где самые большие очереди

Как сообщили в Западном региональном управлении, за минувшие сутки государственную границу в пределах Львовской области пересекли более 75 тысяч человек. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".

"Напоминаем, что для автобусных перевозок функционирует электронная система "Евчера", в которой перевозчики самостоятельно выбирают время пересечения границы. В то же время в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" система слотирования пока не введена, что создает дополнительную нагрузку, ведь автобусы следуют без фиксированного времени.

В целях ускорения пропускных процедур в пунктах пропуска Львовщины увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и осуществляется постоянная координация с польской стороной.

Гражданам, планирующим заграничные поездки, пограничники советуют заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать направления с меньшим скоплением транспорта. В это время также следует закладывать больше времени на пересечение границы.

По прогнозам пограничников, перед праздниками пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области трафик вырастет до 25%. Наибольшую нагрузку фиксируют в "Шегинях" и "Краковке", тогда как самые маленькие очереди - в "Смольнице" и "Нижанковичах". Умеренный трафик – в "Рави-Русской", "Угриневе" и "Грушеве".