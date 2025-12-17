Рождественский ажиотаж: где наименьшие очереди в пунктах пропуска на границе во Львовской области

Перед праздниками пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области растет – украинцы отправляются за границу на отдых или возвращаются домой к родным. По прогнозам пограничников, трафик вырастет до 25%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, наибольшую нагрузку фиксируют в "Шегинях" и "Краковке", тогда как самые маленькие очереди - в "Смольнице" и "Нижанковичах". Умеренный трафик – в "Рави-Русской", "Угриневе" и "Грушеве".

"Пограничники постепенно увеличивают количество личного состава, разворачивают дополнительные автоматизированные рабочие места и поддерживают тесное взаимодействие с польскими коллегами", - отмечают в Госпогранслужбе.

В дни Рождества и Нового года ожидается кратковременное снижение интенсивности движения, а постепенное уменьшение пассажиропотока прогнозируется уже после первой недели января.

Для более быстрого пересечения Госпогранслужба советует выбирать менее загруженные пункты и ночное или утреннее время.

Напомним, в конце октября на границе с Польшей начали внедрять европейскую систему Entry/Exit System (EES) , что обусловило увеличение очереди на границе.

Система EES внедрена в странах ЕС для повышения эффективности пограничного контроля и безопасности. Во время первого въезда в ЕС граждане третьих стран, в частности, украинцы, проходят расширенную регистрацию, включающую фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев (для лиц от 12 лет).

Эта процедура проводится только один раз, после чего данные хранятся в единой базе ЕС, что позволяет ускорить дальнейшее прохождение границы.

В ноябре к системе присоединился пункт пропуска "Хребенне - Рава-Русская" на границе Украины и Польши.