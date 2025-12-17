Запланована подія 2

Різдвяний ажіотаж: де найменші черги у пунктах пропуску на кордоні у Львівській області

пункт пропуску “Краківець-Корчова” на кордоні з Польщею
Пункт пропуску “Краківець-Корчова” на кордоні з Польщею. Фото: customs.gov.ua

Перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зростає – українці вирушають за кордон на відпочинок або ж повертаються додому до рідних. За прогнозами прикордонників, трафік зросте до 25%. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, найбільше навантаження фіксують у "Шегинях" та "Краківці", тоді як найменші черги – у "Смільниці" та "Нижанковичах". Помірний трафік – у "Раві-Руській", "Угриневі" та "Грушеві".

За прогнозами прикордонників, трафік зросте до 25%.

"Прикордонники поступово збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують тісну взаємодію з польськими колегами", - зауважують у Держприкордонслужбі.

Там додають, що у дні Різдва та Нового року очікується короткочасне зниження інтенсивності руху, а поступове зменшення пасажиропотоку прогнозується вже після першого тижня січня.

Для швидшого перетину Держприкордонслужба радить обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час.

Нагадаємо, в кінці жовтня на кордоні з Польщею почали впроваджувати  європейську систему Entry/Exit System (EES)  що зумовило збільшення черги на кордоні. 

Система EES запроваджена у країнах ЄС для підвищення ефективності прикордонного контролю та безпеки. Під час першого в’їзду до ЄС громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років).

Ця процедура проводиться лише один раз, після чого дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє прискорити подальше проходження кордону.

У листопаді до системи доєднався пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" на кордоні України та Польщі.

Автор:
Світлана Манько
