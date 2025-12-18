Пограничники предупредили о замедлении оформления транспортных средств на границе с Польшей: причина

Из-за проведения сервисных работ в базе данных таможенной службы Республики Польша возможно замедление оформления транспортных средств как на въезд, так и на выезд с территории Украины во всех пунктах пропуска, граничащих с Львовщиной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Госпогранслужбы.

Отмечается, что завершение технических работ запланировано ориентировочно до 15:00 по киевскому времени.

Заметим, перед праздниками пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области растет – украинцы отправляются за границу на отдых или возвращаются домой к родным. По прогнозам пограничников, трафик вырастет до 25%.

Напомним, в конце октября на границе с Польшей начали внедрять европейскую систему Entry/Exit System (EES) , что обусловило увеличение очереди на границе.

Система EES внедрена в странах ЕС для повышения эффективности пограничного контроля и безопасности. Во время первого въезда в ЕС граждане третьих стран, в частности, украинцы, проходят расширенную регистрацию, включающую фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев (для лиц от 12 лет).

Эта процедура проводится только один раз, после чего данные хранятся в единой базе ЕС, что позволяет ускорить дальнейшее прохождение границы.

В ноябре к системе присоединился пункт пропуска "Хребенне - Рава-Русская" на границе Украины и Польши.