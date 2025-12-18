Прикордонники попередили про уповільнення оформлення транспортних засобів на кордоні з Польщею: причина

Через проведення сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща, можливе уповільнення оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з території України в усіх пунктах пропуску, що межують із Львівщиною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що завершення технічних робіт заплановано орієнтовно до 15:00 за київським часом.

Зауважимо, перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зростає – українці вирушають за кордон на відпочинок або ж повертаються додому до рідних. За прогнозами прикордонників, трафік зросте до 25%.

Нагадаємо, в кінці жовтня на кордоні з Польщею почали впроваджувати європейську систему Entry/Exit System (EES) що зумовило збільшення черги на кордоні.

Система EES запроваджена у країнах ЄС для підвищення ефективності прикордонного контролю та безпеки. Під час першого в’їзду до ЄС громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років).

Ця процедура проводиться лише один раз, після чого дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє прискорити подальше проходження кордону.

У листопаді до системи доєднався пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" на кордоні України та Польщі.