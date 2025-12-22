На кордоні суттєво зріс пасажиро-транспортний потік: де найбільш напружена ситуація та як уникнути черг

Напередодні різдвяно-новорічних свят прикордонники зафіксували суттєве пожвавлення руху. Вперше після завершення літнього туристичного сезону, добовий показник перетину державного кордону України перевищив 150 тисяч осіб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Лише за останню добу через пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою пройшло майже 155 тисяч осіб та понад 28 тисяч транспортних засобів.

При цьому, в Україну в’їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало. У зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку, що пов’язано з наближенням різдвяно-новорічних свят, на окремих напрямках спостерігається утворення черг як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Ситуація в пунктах пропуску та виникнення черг

Активізація подорожуючих призвела до утворення черг на найбільш популярних напрямках. Накопичення автотранспорту спостерігається з обох боків кордону, що зумовлено сезонним піком завантаженості.

Прикордонна служба працює у посиленому режимі, проте значна концентрація пасажирів та автомобілів на окремих ділянках створює додаткове навантаження на інфраструктуру контрольно-пропускних пунктів.

У ДПСУ зазначили, що збільшення очікування перетину кордону фіксується як на смугах руху для легкового транспорту, так і для автобусів.

Де найбільші черги

Як повідомили у Західному регіональному управлінні, за минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули понад 75 тисяч осіб. Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині".

"Нагадуємо, що для автобусних перевезень функціонує електронна система "єЧерга", у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону. Водночас у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" система слотування наразі не запроваджена, що створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення" - йдеться в повідомленні.

З метою пришвидшення пропускних процедур у пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюється постійна координація з польською стороною.

Громадянам, які планують закордонні поїздки, прикордонники радять заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати напрямки з меншим скупченням транспорту. В цей час також варто закладати більше часу на перетин кордону.

За прогнозами прикордонників, перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області трафік зросте до 25%. Найбільше навантаження фіксують у "Шегинях" та "Краківці", тоді як найменші черги – у "Смільниці" та "Нижанковичах". Помірний трафік – у "Раві-Руській", "Угриневі" та "Грушеві".