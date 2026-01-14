Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Наличный курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На границе Украины и Словакии открыт пешеходный переход "Ужгород – Вишне-Немецкое"

кпп
В Ужгороде открыли пешеходный переход на границе со Словакией / Министерство развития общин и территорий Украины

На пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" официально заработал пешеходный переход. Его открытие стало возможным благодаря межправительственным договоренностям Украины и Словацкой Республики и было реализовано в сжатые сроки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Протокол об изменениях в межправительственное соглашение о пунктах пропуска подписал 17 октября 2025 Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Уже в начале января 2026 переход стал доступным для граждан.

"Пешеходный переход в Ужгороде – это не символическое решение, а конкретный ответ на реальный запрос людей. В октябре мы зафиксировали это в межправительственном протоколе, а уже в начале января переход заработал", – отметил Сергей Деркач, заместитель Министра развития общин и территорий.

Открытие пешеходного перехода имеет несколько преимуществ:

  • упрощает и ускоряет пересечение границы;
  • уменьшает нагрузку на автомобильное движение;
  • особенно полезно для жителей приграничных общин и людей, путешествующих по гуманитарным или рабочим причинам.

Это лишь часть более широкого пакета решений для развития пограничной инфраструктуры:

  • готовится строительство пассажирского терминала, что увеличит пропускную способность на 20%;
  • повышена грузоподъемность пункта "Малый Березный - Убля";
  • продолжается работа над Соглашением о совместном таможенном и пограничном контроле, что сократит время прохождения границы.

Минразвития совместно с международными партнерами продолжает системную работу, чтобы граница между Украиной и ЕС была удобной, безопасной и прогнозируемой даже в условиях войны.

Напомним, "Ужгород – Вышнее Немецкое" с опустить путем реконструкции   существующего пешехода перехода "Малые Селменцы – Великий Слеменце".

Автор:
Татьяна Гойденко