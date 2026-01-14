- Категория
На границе Украины и Словакии открыт пешеходный переход "Ужгород – Вишне-Немецкое"
На пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" официально заработал пешеходный переход. Его открытие стало возможным благодаря межправительственным договоренностям Украины и Словацкой Республики и было реализовано в сжатые сроки.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Протокол об изменениях в межправительственное соглашение о пунктах пропуска подписал 17 октября 2025 Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Уже в начале января 2026 переход стал доступным для граждан.
"Пешеходный переход в Ужгороде – это не символическое решение, а конкретный ответ на реальный запрос людей. В октябре мы зафиксировали это в межправительственном протоколе, а уже в начале января переход заработал", – отметил Сергей Деркач, заместитель Министра развития общин и территорий.
Открытие пешеходного перехода имеет несколько преимуществ:
- упрощает и ускоряет пересечение границы;
- уменьшает нагрузку на автомобильное движение;
- особенно полезно для жителей приграничных общин и людей, путешествующих по гуманитарным или рабочим причинам.
Это лишь часть более широкого пакета решений для развития пограничной инфраструктуры:
- готовится строительство пассажирского терминала, что увеличит пропускную способность на 20%;
- повышена грузоподъемность пункта "Малый Березный - Убля";
- продолжается работа над Соглашением о совместном таможенном и пограничном контроле, что сократит время прохождения границы.
Минразвития совместно с международными партнерами продолжает системную работу, чтобы граница между Украиной и ЕС была удобной, безопасной и прогнозируемой даже в условиях войны.
Напомним, "Ужгород – Вышнее Немецкое" с опустить путем реконструкции существующего пешехода перехода "Малые Селменцы – Великий Слеменце".