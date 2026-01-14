На кордоні України та Словаччини відкрито пішохідний перехід "Ужгород – Вишнє-Нємецьке"

На пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" офіційно запрацював пішохідний перехід. Його відкриття стало можливим завдяки міжурядовим домовленостям України та Словацької Республіки та було реалізоване у стислі строки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Протокол про зміни до міжурядової угоди про пункти пропуску підписав 17 жовтня 2025 року Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. Уже на початку січня 2026 року перехід став доступним для громадян.

"Пішохідний перехід в Ужгороді – це не символічне рішення, а конкретна відповідь на реальний запит людей. У жовтні ми зафіксували це в міжурядовому протоколі, а вже на початку січня перехід запрацював", — зазначив Сергій Деркач, заступник Міністра розвитку громад та територій.

Відкриття пішохідного переходу має кілька переваг:

спрощує та пришвидшує перетин кордону;

зменшує навантаження на автомобільний рух;

особливо корисне для мешканців прикордонних громад та людей, які подорожують з гуманітарних або робочих причин.

Це лише частина ширшого пакета рішень для розвитку прикордонної інфраструктури:

готується будівництво пасажирського терміналу, що збільшить пропускну здатність на 20%;

підвищено вантажопідйомність пункту "Малий Березний – Убля";

триває робота над Угодою про спільний митний та прикордонний контроль, що скоротить час проходження кордону.

Мінрозвитку спільно з міжнародними партнерами продовжує системну роботу, щоб кордон між Україною та ЄС був зручним, безпечним та прогнозованим навіть в умовах війни.

Нагадаємо, "Ужгород – Вишнє Нємецьке" запустити шляхом реконструкції існуючого пішоходу переходу "Малі Селменці – Вельке Слеменце".