На "Каметстали" произошел взрыв: в "Метинвесте" рассказали детали

В Каменском Днепропетровской области 2 марта произошел взрыв на металлургическом заводе "Каметсталь" группы “Метинвест”.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там уточнили, что на участке пылеугольного топлива (ПУТ) комбината произошел сбой в технологическом процессе, в результате чего разгерметизировался бункер хранения топлива №2.

В результате инцидента повреждена внешняя обшивка здания и металлоконструкции бункера. Пострадавших нет, сейчас проводятся восстановительные работы.

"Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Причины инцидента в данный момент исследуются, об их результатах сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Что известно о заводе "Каметсталь"

"Каметсталь" — одно из предприятий, входящее в группу "Метинвест" Рината Ахметова, специализирующееся на выпуске чугуна, стали, проката, агломерата и кокса. Он создан на базе Днепровского металлургического комбината (ДМК) и Днепровского коксохимического завода (ДКХЗ).

В начале февраля "Метинвест" сообщил о намерении инвестировать более 2,5 млрд грн в модернизацию "Каметстали" в течение 2025 года. Значительная часть средств будет направлена на поддержку и обновление основного производственного оборудования, чтобы обеспечить стабильный выпуск товарной продукции.

Напомним, в прошлом году "Метинвест" заплатил в бюджет около 20 млрд грн налогов. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн – это второй показатель в государстве.