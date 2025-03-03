На "Каметсталі" стався вибух: у "Метінвесті" розповіли деталі

У місті Кам'янське Дніпропетровської області 2 березня стався вибух на металургійному заводі "Каметсталь" групи “Метінвест”.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Там уточнили, що на ділянці пиловугільного палива (ПВП) комбінату стався збій у технологічному процесі, внаслідок чого розгерметизувався бункер зберігання палива №2.

Внаслідок інциденту пошкоджено зовнішню обшивку будівлі та металоконструкції бункера. Постраждалих немає, наразі проводяться відновлювальні роботи.

"Підприємство продовжує роботу в штатному режимі. Причини інциденту в даний момент досліджуються, про їх результати повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про завод "Каметсталь"

"Каметсталь" - одне з підприємств, що входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова, яке спеціалізується на випуску чавуну, сталі, прокату, агломерату і коксу. Його створено на базі Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) та Дніпровського коксохімічного заводу (ДКХЗ).

На початку лютого "Метінвест" повідомив про намір інвестувати понад 2,5 млрд грн у модернізацію "Каметсталі" протягом 2025 року. Значна частина коштів буде спрямована на підтримку і оновлення основного виробничого обладнання, щоб забезпечити стабільний випуск товарної продукції.

Нагадаємо, минулого року "Метінвест" заплатив до бюджету майже 20 млрд грн податків. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.