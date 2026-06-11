На Киевщине и Винницкой изменят график движения пригородных поездов

С 13 по 15 июня на участках Фастов-Казатин и Фастов-Мироновка изменится движение пригородных поездов из-за срочных ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Часть рейсов отменена, а отдельные направления будут усилены и частично заменены автобусным сообщением.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Изменения движения пригородных поездов

В течение трех дней часть пригородных электропоездов будет упразднена. В то же время основные утренние и вечерние рейсы в и из Киева сохранятся.

Для обеспечения перевозок будет увеличена сложность поездов – на маршруты выведут составы из 10 вагонов вместо стандартных 6–8.

Кроме того, организовано альтернативное сообщение: будут курсировать челночные поезда на направлениях Киев – Мотовиловка и Казатин – Кожанка (без заезда в Фастов). Между Мотовиловкой и Фастовом будет запущено автобусное сообщение при содействии Киевской ОВА.

Поезда дальнего сообщения будут курсировать без изменений, однако возможны незначительные задержки. Пассажиров будут оперативно информировать о движении на официальных каналах "Укрзализныци".

Напомним, в конце 2025 года стало известно, что УЗ переходит на стандарты ЕС. Совет одобрил законопроект в первом чтении, признав необходимость коренным образом изменить устаревшие советские принципы работы украинской железной дороги. Первый этап разбирательства зафиксировал намерение государства полностью интегрировать национальную инфраструктуру в единую транспортную сеть Евросоюза для упрощения пассажирских и грузовых перевозок.