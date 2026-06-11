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На Київщині та Вінниччині змінять графік руху приміських поїздів

Укрзалізниця
Рух поїздів у напрямку Київ–Фастів–Козятин тимчасово зміниться / Укрзалізниця

З 13 по 15 червня на ділянках Фастів–Козятин та Фастів–Миронівка зміниться рух приміських поїздів через термінові ремонтні роботи залізничної інфраструктури. Частину рейсів скасовано, натомість окремі напрямки будуть посилені та частково замінені автобусним сполученням.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Зміни руху приміських поїздів

Упродовж трьох днів частина приміських електропоїздів буде скасована. Водночас основні ранкові та вечірні рейси до та з Києва збережуться.

Для забезпечення перевезень буде збільшено складність поїздів - на маршрути виведуть склади з 10 вагонів замість стандартних 6–8.

Крім того, організовано альтернативне сполучення: курсуватимуть човникові поїзди на напрямках Київ – Мотовилівка та Козятин – Кожанка (без заїзду до Фастова). Між Мотовилівкою та Фастовом також буде запущено автобусне сполучення за сприяння Київської ОВА.

Поїзди далекого сполучення курсуватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. Пасажирів оперативно інформуватимуть про рух на офіційних каналах "Укрзалізниці".

Нагадаємо, наприкінці 2025 року стало відомо, що УЗ переходить на стандарти ЄС. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні, визнавши необхідність докорінно змінити застарілі радянські принципи роботи української залізниці. Перший етап розгляду зафіксував намір держави повністю інтегрувати національну інфраструктуру в єдину транспортну мережу Євросоюзу для спрощення пасажирських та вантажних перевезень.

Автор:
Ольга Опенько