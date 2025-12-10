На кону 2,2 млрд евро: Украина срывает выполнение плана Ukraine Facility от ЕС

Украина не успеет выполнить свои обязательства по четвертому кварталу 2025 года в рамках программы финансирования от Европейского Союза Ukraine Facility.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Домашняя задача" ценой в несколько миллиардов евро

Нардеп отметил, что в прошлом году Украина почти вовремя закрыла все индикаторы по программе Ukraine Facility, выбрав за это все предусмотренное финансирование от ЕС, в 2025 году все гораздо хуже.

"По оценкам консорциума RRR4U, осуществляющего ежемесячный независимый мониторинг выполнения плана Украины – в этом году мы еще ни одного квартала не закрыли без "долгов"", - подчеркнул Гетманцев.

По его словам, просрочка выполнения обязательств:

за I квартал: увеличение кадрового состава ВАКС (индикатор 4.3);

за ІІ квартал: пересмотр деклараций добродетели судей и их проверки (3.5) и цифровизация исполнительного производства (3.8);

за ІІІ квартал: заполнение не менее 20% вакансий судей (3.1) и принятие "интеграционного пакета" в сфере электроэнергетики (10.5).

Нардеп отметил, что вместе эти невыполненные в течение трех кварталов индикаторы лишили нас 1,7 млрд. евро помощи (это более 10% непокрытой потребности в средствах на 2026 год).

Гетманцев рассказал, что по состоянию на начало декабря имеем 15 невыполненных индикаторов уже IV квартала, которые должны быть закрыты до конца 2025 года (выполнено втрое меньше – всего 5).

Около половины индикаторов IV квартала требуют принятия соответствующих законов (цена вопроса – получение/неполучение 2,2 млрд евро ), часть из которых до сих пор не подана в Верховную Раду ответственными за их подготовку.

"Конечно, есть еще три недели, но очевидно, что закрыть все запланированные индикаторы за это время – нереально. Вместо выводов – вопросы к исполнительской дисциплине. Задания точно не были сложнее, чем год назад. Мы сами определили их содержание и дедлайны. Времени – даже больше, чем в прошлом", - подчеркнул Гетманцев.

Он считает, что состояние выполнения соответствующими органами власти плана для Ukraine Facility должно быть отражено в результатах оценки деятельности топовых государственных служащих министерств и ведомств за 2025 год.

О программе Ukraine Facility

Ukraine Facility – программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Правительство Украины в свою очередь приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной сферы. Кроме того, в документе прописаны "сквозные направления", например "зеленый" переход, цифровизация и евроинтеграция.

В 2024 году в рамках инициативы Ukraine Facility государственный бюджет получил более 16 млрд. евро. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год.

В целом на 2024-2027 годы Ukraine Facility предусматривает 9,3 миллиарда евро на инвестиционные проекты:

7,8 млрд евро в виде гарантий;

1,5 млрд евро в форме грантов.

Украина получила меньшую сумму, чем ожидалось в рамках четвертого транша помощи по программе Ukraine Facility. Это связано с тем, что страна не выполнила три из 16 реформ, обязательных для получения полного объема средств.

Представитель Еврокомиссии предупреждал, что если все показатели будут выполнены, Украина получит 4,5 млрд евро. Соответственно, Украина недополучила почти 1,5 млрд евро.