На кону 2,2 млрд євро: Україна зриває виконання плану Ukraine Facility від ЄС

Україна не встигне виконати свої зобов'язання на четвертий квартал 2025 року у межах програми фінансування від Європейського Союзу Ukraine Facility.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Домашнє завдання" ціною в декілька мільярдів євро

Нардеп зауважив, що минулого року Україна майже вчасно закрила усі індикатори за програмою Ukraine Facility, вибравши за це усе передбачене фінансування від ЄС, то у 2025 році все набагато гірше.

"За оцінками консорціуму RRR4U, який здійснює щомісячний незалежний моніторинг виконання плану України – цього року ми ще жодного кварталу не закрили без "боргів"", - наголосив Гетманцев.

За його словами, прострочення виконання зобов’язань:

за І квартал: збільшення кадрового складу ВАКС (індикатор 4.3);

за ІІ квартал: перегляд декларацій доброчесності суддів та їх перевірки (3.5) та цифровізація виконавчого провадження (3.8);

за ІІІ квартал: заповнення не менше 20% вакансій суддів (3.1) та прийняття "інтеграційного пакету" у сфері електроенергетики (10.5).

Нардеп зауважив, що разом ці невиконані протягом трьох кварталів індикатори позбавили нас 1,7 млрд євро допомоги (це понад 10% непокритої потреби у коштах на 2026 рік).

Гетманцев розповів, що станом на початок грудня маємо 15 невиконаних індикаторів вже IV кварталу, які мали б бути закриті до кінця 2025 року (виконано втричі менше – лише 5).

Близько половини індикаторів IV кварталу вимагають ухвалення відповідних законів (ціна питання – отримання / неотримання 2,2 млрд євро), частина з яких досі не подано до Верховної Ради відповідальними за їх підготовку.

"Звісно, є ще три тижні, але очевидно, що закрити усі заплановані індикатори за цей час – нереально. Замість висновків – питання до виконавської дисципліни. Завдання точно не були складнішими, ніж рік тому. Ми самі визначили їх зміст та дедлайни. Часу – навіть більше, ніж торік", - підкреслив Гетманцев.

Він вважає, що стан виконання відповідними органами влади плану для Ukraine Facility має бути відображеним у результатах оцінювання діяльності топових державних службовців міністерств і відомств за 2025 рік.

Про програму Ukraine Facility

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

У 2024 році в межах ініціативи Ukraine Facility державний бюджет отримав понад 16 млрд євро. Це найбільший обсяг західної підтримки, який склав 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік.

Загалом на 2024-2027 роки Ukraine Facility передбачає 9,3 мільярда євро на інвестиційні проєкти:

7,8 мільярда євро у вигляді гарантій;

1,5 мільярда євро у формі грантів.

Україна отримала меншу суму, ніж очікувалося, в рамках четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility. Це пов'язано з тим, що країна не виконала 3 із 16 реформ, обов'язкових для отримання повного обсягу коштів.

Речник Єврокомісії попереджав, що якщо всі показники будуть виконані, Україна отримає 4,5 млрд євро. Відповідно Україна недоотримала майже 1,5 млрд євро.