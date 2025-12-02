На нужды обороны НБУ перечислил со спецсчета 12,2 млрд грн: детали

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал отчет о движении средств на специальном счете, открытом для поддержки сил обороны. За ноябрь 2025 года из спецсчета было перечислено более 12,2 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С начала полномасштабного вторжения на спецсчет Нацбанка поступило почти 126,8 млрд грн в эквиваленте. При этом львиная доля – почти 105,2 млрд грн – поступила из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, злотые, иены и другие) от граждан и предприятий из десятков стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Польшу и Канаду.

В целом с февраля 2022 года на нужды обороны Национальный банк перечислил около 96,7 млрд грн.

Распределение средств

В ноябре 2025 года средства со спецсчета НБУ были распределены между ключевыми силовыми ведомствами и оборонными структурами.

Наибольшие получатели средств с начала полномасштабного вторжения:

Агентство оборонных закупок – более 43,54 млрд грн. В ноябре было возвращено 11,94 млрд грн ранее неиспользованных средств;

Министерство обороны Украины – более 36,67 млрд грн, в прошлом месяце возвращено 2,4 млрд грн неиспользованных средств;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины – более 8, 18 млрд. грн. В ноябре было возвращено 1,2 млн. грн.

Другие важные получатели средств:

Национальная полиция Украины – 1,65 млрд грн;

Национальная гвардия Украины – более 1,65 млрд грн;

Главное управление разведки Украины – более 1,49 млрд грн;

Государственная пограничная служба Украины – около 1 млрд. грн.;

Оборонная работа областных военных администраций – около 0,94 млрд грн;

Служба безопасности Украины – более 0,78 млрд грн;

Государственная специальная служба транспорта – более 0,23 млрд грн;

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям – более 0,16 млрд грн;

СНБО Украины – почти 0,11 млрд грн;

военные части – более 0,27 млрд грн.

Напомним, на 01 марта 2025 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составил более 3,8 млрд грн.