Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

На потреби оборони НБУ перерахував зі спецрахунку 12,2 млрд грн: деталі

гривні
На потреби оборони НБУ перерахував зі спецрахунку 12,2 млрд грн / Depositphotos

Національний банк України (НБУ) оприлюднив звіт про рух коштів на спеціальному рахунку, відкритому для підтримки сил оборони. За листопад 2025 року зі спецрахунку було перераховано понад 12,2 млрд грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

З початку повномасштабного вторгнення, на спецрахунок Нацбанку надійшло майже 126,8 млрд грн в еквіваленті. При цьому левова частка — майже 105,2 млрд грн — надійшла із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, злоті, єни та інші) від громадян та підприємств із десятків країн світу, включаючи США, Велику Британію, Німеччину, Польщу та Канаду.

Загалом із лютого 2022 року на потреби оборони Національний банк перерахував майже 96,7 млрд грн.

Розподіл коштів

У листопаді 2025 року кошти зі спецрахунку НБУ були розподілені між ключовими силовими відомствами та оборонними структурами.

Найбільші отримувачі коштів з початку повномасштабного вторгнення:

  • Агенція оборонних закупівель – понад 43,54 млрд грн. У листопаді було повернуто 11,94 млрд грн раніше невикористаних коштів; 
  • Міністерство оборони України – понад 36,67 млрд грн, минулого місяця повернуто 2, 4 млрд грн невикористаних коштів; 
  • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 8, 18 млрд грн. У листопаді було повернуто 1,2 млн грн.

Інші важливі отримувачі коштів:

  • Національна поліція України – 1,65 млрд грн; 
  • Національна гвардія України – понад 1,65 млрд грн; 
  • Головне управління розвідки України – понад 1,49 млрд грн;  
  • Державна прикордонна служба України – близько 1 млрд грн; 
  • Оборонна робота обласних військових адміністрацій – майже 0,94 млрд грн; 
  • Служба безпеки України – понад 0,78 млрд грн; 
  • Державна спеціальна служба транспорту – понад 0,23 млрд грн;  
  • Державна служба України з надзвичайних ситуацій – понад 0,16 млрд грн; 
  • РНБО України – майже 0,11 млрд грн; 
  • військові частини – понад 0,27 млрд грн.

Нагадаємо, станом на 01 березня 2025 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 3,8 млрд грн.  

Автор:
Тетяна Ковальчук