В НБУ назвали суму, яка лишилася на спецрахунку для підтримки Сил оборони на 1 березня

Станом на 01 березня 2025 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк України (НБУ) відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 3,8 млрд грн. За минулий місяць зі спецрахунку на потреби оборони України перераховано майже 18 млрд гривень, зокрема кошти отримали Міноборони, Нацгвардія, РНБО, ГУР та інші структури.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

За даними фінрегулятора, усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 65,2 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. Гроші надходили з багатьох країн світу, зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу.

В іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) на спеціальний рахунок НБУ надійшло більше 44,3 млрд грн в еквіваленті.

Кому НБУ перерахував кошти?

Зі спецрахунку на потреби оборони Нацбанк перерахував у лютому 2025 року майже 18 млрд грн, зокрема на потреби:

Національної гвардії України – понад 1 561 млн грн;

Національної поліції України – 1 650 млн грн;



Міністерства оборони України – понад 32 471 млн грн;

Міністерства оборони України – понад 32 471 млн грн; Державної прикордонної служби України – 988 млн грн;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 7 944 млн грн;



Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;

Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн; РНБО України – майже 100,9 млн грн;

Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;

Служби безпеки України – понад 573 млн грн;

військових частин – понад 286,9 млн грн;

Головного управління розвідки України – понад 1 404 млн грн;

Агенції оборонних закупівель – понад 13 983 млн грн.

Нагадуємо, Мінфін спільно з НБУ вперше провели аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) через платформу аукціонів Bloomberg.