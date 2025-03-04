В НБУ назвали сумму, оставшуюся на спецсчете для поддержки Сил обороны на 1 марта

По состоянию на 01 марта 2025 остаток средств на спецсчете, который Национальный банк Украины (НБУ) открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составил более 3,8 млрд грн. За прошлый месяц со спецсчета на нужды обороны Украины перечислено почти 18 млрд. гривен, в том числе средства получили Минобороны, Нацгвардия, СНБО, ГУР и другие структуры.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По данным финрегулятора, всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 65,2 млрд грн в эквиваленте.

Денежные средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество. Деньги поступали из многих стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Польшу, Швейцарию, Норвегию, Австралию, Францию, Канаду, Болгарию, Гонконг.

В иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) на специальный счет НБУ поступило более 44,3 млрд. грн. в эквиваленте.

Кому НБУ перечислил денежные средства?

Из специального счета на нужды обороны Нацбанк перечислил в феврале 2025 года почти 18 млрд грн, в том числе на нужды:

Национальной гвардии Украины — более 1561 млн грн;

Национальной полиции Украины – 1 650 млн грн;



Министерства обороны Украины – более 32 471 млн грн;

Министерства обороны Украины – более 32 471 млн грн; Государственная пограничная служба Украины – 988 млн грн;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – более 7 944 млн. грн.;



Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – свыше 156,2 млн грн;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – свыше 156,2 млн грн; СНБО Украины – почти 100,9 млн грн;

Государственной специальной службы транспорта – более 233 млн грн;

Службы безопасности Украины – более 573 млн грн;

воинских частей – более 286,9 млн грн;

Главное управление разведки Украины – более 1 404 млн грн;

Агентства оборонных закупок – более 13 983 млн. грн.

Напомним, Мин финн совместно с Н БУ впервые провели аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) через платформу аукционов Bloomberg.