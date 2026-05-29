На обновление школьных столовых направили 1 млрд грн: профинансируют 73 проекта

Правительство выделило еще 350 млн грн на модернизацию школьных столовых и пищеблоков. Это четвёртый и финальный этап распределения государственной субвенции на обновление системы школьного питания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В общей сложности государство направит 1 млрд грн на реализацию 73 проектов в 15 областях Украины. Ожидается, что после модернизации теплыми обедами будет обеспечено около 50 тысяч школьников.

Отбор проектов производился через цифровые системы DREAM и АИКОМ. Рейтинг формировался автоматически в соответствии с определенными критериями приоритетности.

Окончательное решение о финансировании принимала комиссия Министерства образования и науки с участием независимых экспертов, в частности, представителей Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине.

Напомним, с началом нового учебного года на Украине стартует следующий масштабный этап реформы школьного питания. Начиная с 1 сентября горячими обедами будут обеспечены учащиеся всех классов – с 1-го по 11-й.