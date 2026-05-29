На оновлення шкільних їдалень спрямували 1 млрд грн: профінансують 73 проєкти

Уряд виділив ще 350 млн грн на модернізацію шкільних їдалень та харчоблоків. Це четвертий і фінальний етап розподілу державної субвенції на оновлення системи шкільного харчування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Загалом держава спрямує 1 млрд грн на реалізацію 73 проєктів у 15 областях України. Очікується, що після модернізації теплими обідами будуть забезпечені близько 50 тисяч школярів.

Відбір проєктів проводився через цифрові системи DREAM та АІКОМ. Рейтинг формувався автоматично відповідно до визначених критеріїв пріоритетності.

Остаточне рішення щодо фінансування ухвалювала комісія Міністерства освіти і науки за участю незалежних експертів, зокрема представників Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні.

Нагадаємо, з початком нового навчального року в Україні стартує наступний масштабний етап реформи шкільного харчування. Починаючи з 1 вересня гарячими обідами будуть забезпечені учні всіх класів — з 1-го по 11-й.