На Оболони продолжается обновление путепровода через железную дорогу

Ремонт путепровода на Полярной / Freepik

В Оболонском районе Киева продолжается капитальный ремонт путепровода через железнодорожный путь по улице Полярной. В настоящее время работы продолжаются на участке в направлении улицы Героев Днепра, а полностью возобновить движение транспорта планируют к лету.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В Киеве ремонтируют путепровод

В Оболонском районе Киева идет капитальный ремонт путепровода через железнодорожный путь на улице Полярной. В настоящее время работы проводятся на участке в направлении улицы Героев Днепра.

Из-за неблагоприятных погодных условий зимой темпы ремонта несколько снизились, однако сейчас работы перешли в активную фазу. Ремонтники уже завершили армирование и бетонирование монолитной плиты проезжей части. В настоящее время идет обустройство конусов и тротуара.

При обновлении путепровода учитываются принципы безбарьерности. В частности, на подходах к пешеходным переходам снизят бортовой камень и установят тактильную навигацию, чтобы сделать передвижение более удобным для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения.

Основные строительные работы и полноценное возобновление движения транспорта на путепроводе планируют завершить к лету.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Ольга Опенько