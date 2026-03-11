Запланована подія 2

Ремонт дорог в Украине: за сутки восстановили 58 тысяч квадратных метров

Во всех областях Украины продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия на дорогах государственного значения. В течение 10 марта дорожные службы ликвидировали 58 тыс. м² повреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

"Продолжаем выполнять текущие ремонты на автодорогах государственного значения во всех областях Украины. За последние сутки, 10 марта, восстановлено 58 тыс. м² повреждений покрытия. Более 1300 специалистов были задействованы в работах. Работали с использованием различных типов ремонтных материалов, согласно погодным условиям", - говорится в сообщении.

Где работает техника

Работы выполнялись на 17 международных дорогах и отдельных участках национальных трасс. Больше всего работ по ликвидации повреждений выполнено на участках дорог:

  •   М-05 Киев – Чоп – 11,6 тыс. м²
  • М-06 Киев – Одесса – 11,1 тыс. м²
  • М-21 Выступовичи - Житомир-Могилев - 3,4 тыс. м²
  • М-03 – Киев – Харьков – Довжанский – 3,1 тыс. м².
Планы дорожных служб на 11 марта

В ведомстве добавили, что 11 марта дорожники продолжают ликвидацию аварийной ямочности на ключевых логистических маршрутах страны. К работам снова задействовано около 1300 специалистов во всех областях.

По предварительным планам, в течение текущих суток будет восстановлено более 50 тыс. м² дорожного полотна. Приоритет остается за основными путями государственного значения для обеспечения безопасного проезда транспорта.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Автор:
Татьяна Бессараб