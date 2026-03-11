Ремонт доріг в Україні: за добу відновили 58 тисяч квадратних метрів

В усіх областях України тривають роботи з відновлення дорожнього покриття на автошляхах державного значення. Протягом 10 березня дорожні служби ліквідували 58 тис. м² пошкоджень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

"Продовжуємо виконувати поточні ремонти на автошляхах державного значення у всіх областях України. Протягом останньої доби, 10 березня, відновлено 58 тис. м² пошкоджень покриття. Понад 1300 фахівців були задіяні до робіт. Працювали з використанням різних типів ремонтних матеріалів, відповідно до погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Де працює техніка

Роботи виконувалися на 17 міжнародних автошляхах і окремих ділянках національних трас. Найбільше робіт з ліквідації пошкоджень виконано на ділянках доріг:

М-05 Київ — Чоп — 11,6 тис. м² М-06 Київ — Одеса — 11,1 тис. м²

М-21 Виступовичі — Житомир-Могилів — 3,4 тис. м²

М-03 — Київ — Харків — Довжанський — 3,1 тис. м².

Плани дорожніх служб на 11 березня

У відомстві додали, що 11 березня дорожники продовжують ліквідацію аварійної ямковості на ключових логістичних маршрутах країни. До робіт знову задіяно близько 1300 спеціалістів у всіх областях.

За попередніми планами, протягом поточної доби буде відновлено понад 50 тис. м² дорожнього полотна. Пріоритет залишається за основними дорогами державного значення для забезпечення безпечного проїзду транспорту.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.