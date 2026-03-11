Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ремонт доріг в Україні: за добу відновили 58 тисяч квадратних метрів

ремонт доріг
Дорожники ліквідували пошкодження на 17 міжнародних автошляхах / Агентство відновлення

В усіх областях України тривають роботи з відновлення дорожнього покриття на автошляхах державного значення. Протягом 10 березня дорожні служби ліквідували 58 тис. м² пошкоджень. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

"Продовжуємо виконувати поточні ремонти на автошляхах державного значення у всіх областях України. Протягом останньої доби, 10 березня, відновлено 58 тис. м² пошкоджень покриття. Понад 1300 фахівців були задіяні до робіт. Працювали з використанням різних типів ремонтних матеріалів, відповідно до погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Де працює техніка

Роботи виконувалися на 17 міжнародних автошляхах і окремих ділянках національних трас. Найбільше робіт з ліквідації пошкоджень виконано на ділянках доріг:

  •  М-05 Київ — Чоп — 11,6 тис. м²
  • М-06 Київ — Одеса — 11,1 тис. м²
  • М-21 Виступовичі — Житомир-Могилів — 3,4 тис. м²
  • М-03 — Київ — Харків — Довжанський — 3,1 тис. м².
Фото 2 — Ремонт доріг в Україні: за добу відновили 58 тисяч квадратних метрів

Плани дорожніх служб на 11 березня

У відомстві додали, що 11 березня дорожники продовжують ліквідацію аварійної ямковості на ключових логістичних маршрутах країни. До робіт знову задіяно близько 1300 спеціалістів у всіх областях.

За попередніми планами, протягом поточної доби буде відновлено понад 50 тис. м² дорожнього полотна. Пріоритет залишається за основними дорогами державного значення для забезпечення безпечного проїзду транспорту.

Фото 3 — Ремонт доріг в Україні: за добу відновили 58 тисяч квадратних метрів

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Тетяна Бесараб