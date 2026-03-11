Запланована подія 2

На Оболоні триває оновлення шляхопроводу через залізницю

Ремонт доріг, дороги
Ремонт шляхопроводу на Полярній / Freepik

В Оболонському районі Києва продовжується капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію на вулиці Полярній. Наразі роботи тривають на ділянці у напрямку вулиці Героїв Дніпра, а повністю відновити рух транспорту планують до літа.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

У Києві ремонтують шляхопровід

В Оболонському районі Києва триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію на вулиці Полярній. Наразі роботи проводять на ділянці в напрямку вулиці Героїв Дніпра.

Через несприятливі погодні умови взимку темпи ремонту дещо знизилися, однак зараз роботи перейшли в активну фазу. Мостовики вже завершили армування та бетонування монолітної плити проїжджої частини. Наразі триває облаштування конусів та тротуару.

Під час оновлення шляхопроводу враховують принципи безбар’єрності. Зокрема, на підходах до пішохідних переходів понизять бортовий камінь та встановлять тактильну навігацію, щоб зробити пересування зручнішим для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Основні будівельні роботи та повноцінне відновлення руху транспорту на шляхопроводі планують завершити до літа.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Ольга Опенько