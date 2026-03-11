- Категория
На одно объявление – десятки желающих: в каких регионах не хватает свободных квартир для аренды
На украинском рынке аренды жилья увеличивается активность арендаторов и заметные региональные колебания предложений. В некоторых областях количество объявлений увеличилось до 86%, однако во многих регионах предложение все еще не покрывает спрос.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные маркетплейса DIM.RIA.
Предложение
Количество новых объявлений неравномерно в зависимости от региона. Наибольший рост предложения – в Черниговской области, где он увеличился на 86%.
В то же время в некоторых регионах предложение сократилось. Самое ощутимое уменьшение произошло в Полтавской области, где количество доступных для аренды квартир снизилось на 16%.
В целом, ситуация на рынке аренды по стране остается относительно стабильной: в большинстве регионов изменения происходят в пределах нескольких процентов, что свидетельствует об умеренной динамике предложения.
Цены
Самым дорогим городом для аренды жилья традиционно остается Киев. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет примерно 23 тысяч гривен в месяц, что на 2% больше, чем месяцем ранее.
Самые низкие цены на аренду зафиксированы в Харьковской области, где однокомнатную квартиру в среднем можно арендовать за 4,9 тысяч гривен в месяц.
Если рассматривать ситуацию в столице подробнее, самым дорогим районом для аренды остается Печерский, где средняя цена составляет 23,5 тысяч гривен за однокомнатное жилье. Самые доступные квартиры можно найти в Деснянском районе – примерно 9 тысяч гривен в месяц.
Спрос
Спрос на арендуемое жилье в феврале вырос практически по всей Украине. Наиболее заметный рост активности арендаторов зафиксирован в:
- Кировоградской области – +48%
- Черниговской области – +43%
- Запорожской области – +30%
Особенно ощутимый дисбаланс между спросом и предложением наблюдается в Запорожской области. Здесь на одно объявление об аренде приходится в среднем 26 потенциальных арендаторов, что свидетельствует о значительной конкуренции среди ищущих жилье.
Напомним, цены на аренду квартир, наиболее пострадавших от массовых отключений света и тепла в Киеве, почти не изменились по сравнению с предыдущими периодами.