На одно объявление – десятки желающих: в каких регионах не хватает свободных квартир для аренды

квартира кровать ключ руки люди комната аренда
Спрос на арендуемое жилье вырос практически по всей Украине. / Freepik

На украинском рынке аренды жилья увеличивается активность арендаторов и заметные региональные колебания предложений. В некоторых областях количество объявлений увеличилось до 86%, однако во многих регионах предложение все еще не покрывает спрос.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные маркетплейса DIM.RIA.

Предложение

Количество новых объявлений неравномерно в зависимости от региона. Наибольший рост предложения – в Черниговской области, где он увеличился на 86%.

В то же время в некоторых регионах предложение сократилось. Самое ощутимое уменьшение произошло в Полтавской области, где количество доступных для аренды квартир снизилось на 16%.

Фото 2 — На одно объявление – десятки желающих: в каких регионах не хватает свободных квартир для аренды
Предложение по аренде квартир по Украине.

В целом, ситуация на рынке аренды по стране остается относительно стабильной: в большинстве регионов изменения происходят в пределах нескольких процентов, что свидетельствует об умеренной динамике предложения.

Цены

Самым дорогим городом для аренды жилья традиционно остается Киев. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет примерно 23 тысяч гривен в месяц, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Фото 3 — На одно объявление – десятки желающих: в каких регионах не хватает свободных квартир для аренды
Цены на аренду однокомнатной квартиры по Украине.

Самые низкие цены на аренду зафиксированы в Харьковской области, где однокомнатную квартиру в среднем можно арендовать за 4,9 тысяч гривен в месяц.

Фото 4 — На одно объявление – десятки желающих: в каких регионах не хватает свободных квартир для аренды
Цены на аренду однокомнатной квартиры в Киеве.

Если рассматривать ситуацию в столице подробнее, самым дорогим районом для аренды остается Печерский, где средняя цена составляет 23,5 тысяч гривен за однокомнатное жилье. Самые доступные квартиры можно найти в Деснянском районе – примерно 9 тысяч гривен в месяц.

Спрос

Спрос на арендуемое жилье в феврале вырос практически по всей Украине. Наиболее заметный рост активности арендаторов зафиксирован в:

  • Кировоградской области – +48%
  • Черниговской области – +43%
  • Запорожской области – +30%
Фото 5 — На одно объявление – десятки желающих: в каких регионах не хватает свободных квартир для аренды
Динамика спроса на аренду квартир по Украине.

Особенно ощутимый дисбаланс между спросом и предложением наблюдается в Запорожской области. Здесь на одно объявление об аренде приходится в среднем 26 потенциальных арендаторов, что свидетельствует о значительной конкуренции среди ищущих жилье.

Напомним, цены на аренду квартир, наиболее пострадавших от массовых отключений света и тепла в Киеве, почти не изменились по сравнению с предыдущими периодами.

Автор:
Ярослава Тюпка