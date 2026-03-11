Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
На одне оголошення - десятки охочих: у яких регіонах не вистачає вільних квартир для оренди

квартира ліжко ключ руки люди кімната оренда
Попит на орендоване житло зріс практично по всій Україні / Freepik

На українському ринку оренди житла зростає активність орендарів і помітні регіональні коливання пропозицій. У деяких областях кількість оголошень збільшилася до 86%, однак у багатьох регіонах пропозиція все ще не покриває попит.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані маркетплейсу DIM.RIA.

Пропозиція

Кількість нових оголошень нерівномірна в залежності від регіону. Найбільше зростання пропозиції - у Чернігівській області, де вона збільшилася на 86%.

Водночас у деяких регіонах пропозиція скоротилася. Найвідчутніше зменшення відбулося у Полтавській області, де кількість доступних для оренди квартир знизилася на 16%.

Фото 2 — На одне оголошення - десятки охочих: у яких регіонах не вистачає вільних квартир для оренди
Пропозиція оренди квартир по Україні.

Загалом ситуація на ринку оренди по країні залишається відносно стабільною: у більшості регіонів зміни відбуваються у межах кількох відсотків, що свідчить про помірну динаміку пропозиції.

Ціни

Найдорожчим містом для оренди житла традиційно залишається Київ. Середня вартість оренди однокімнатної квартири тут становить приблизно 23 тисячі гривень на місяць, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.

Фото 3 — На одне оголошення - десятки охочих: у яких регіонах не вистачає вільних квартир для оренди
Ціни на оренду однокімнатної квартири по Україні.

Найнижчі ціни на оренду зафіксовані у Харківській області, де однокімнатну квартиру в середньому можна орендувати за 4,9 тисячі гривень на місяць.

Фото 4 — На одне оголошення - десятки охочих: у яких регіонах не вистачає вільних квартир для оренди
Ціни на оренду однокімнатної квартири в Києві.

Якщо розглядати ситуацію у столиці детальніше, найдорожчим районом для оренди залишається Печерський, де середня ціна становить 23,5 тисячі гривень за однокімнатне житло. Найдоступніші квартири можна знайти у Деснянському районі — приблизно 9 тисяч гривень на місяць.

Попит

Попит на орендоване житло у лютому зріс практично по всій Україні. Найбільш помітне зростання активності орендарів зафіксовано у:

  • Кіровоградській області - +48%
  • Чернігівській області - +43%
  • Запорізькій області - +30%
Фото 5 — На одне оголошення - десятки охочих: у яких регіонах не вистачає вільних квартир для оренди
Динаміка попиту на оренду квартир по Україні. 

Особливо відчутний дисбаланс між попитом і пропозицією спостерігається у Запорізькій області. Тут на одне оголошення про оренду припадає в середньому 26 потенційних орендарів, що свідчить про значну конкуренцію серед тих, хто шукає житло.

Нагадаємо, ціни на оренду квартир, що найбільше потерпали від масових відключень світла і тепла у Києві, майже не змінились порівняно з попередніми періодами. 

Автор:
Ярослава Тюпка