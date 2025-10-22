На одного человека в ЕС приходится 35,3 кг пластиковых отходов: в каких странах самый высокий уровень переработки

В 2023 году в ЕС было образовано 79,7 миллионов тонн упаковочных отходов, что составляет 177,8 кг на одного жителя. Хотя это означает уменьшение на 8,7 кг на душу населения по сравнению с 2022 годом, этот показатель остается на 21,2 кг выше, чем в 2013 году. В 2023 году на каждого человека, проживающего в ЕС, образовывалось в среднем 35,3 кг отходов пластиковой упаковки. Из них 14,8 кг было переработано.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата, которые были опубликованы 22 октября.

Структура упаковочных отходов

Из всех образованных упаковочных отходов:

40,4% – бумага и картон;

19,8% – пластик;

18,8% – стекло;

15,8% – древесина;

4,9% – металл;

0,2% – другая упаковка.

Количество образовавшихся пластиковых отходов уменьшилось на 1,0 кг по сравнению с 2022 годом, тогда как количество переработанных пластиковых отходов увеличилось на 0,1 кг.

Динамика за десятилетие

За десятилетие между 2013 и 2023 годами количество образовавшихся отходов пластиковой упаковки увеличилось на 6,4 кг на душу населения, тогда как количество переработанных отходов выросло на 3,8 кг.

Динамика увеличения пластиковых отходов за десятилетие

Уровень переработки пластика в ЕС

В 2023 году ЕС переработал 42,1% всех образовавшихся отходов пластиковой упаковки. Это свидетельствует о росте уровня переработки по сравнению с 2013 годом (38,2%).

Высокий уровень переработки в 2023 году зафиксирован в:

Бельгии – 59,5%;

Латвии – 59,2%;

Словакии – 54,1%.

Самые низкие показатели были зафиксированы в:

Венгрии – 23,0%;



Франции – 25,7%;

Австрии – 26,9%.

