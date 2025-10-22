Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,98

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На одного человека в ЕС приходится 35,3 кг пластиковых отходов: в каких странах самый высокий уровень переработки

человек, пластиковые отходы
В странах ЕС на одного человека приходится 35,3 кг пластиковых отходов. / Freepik

В 2023 году в ЕС было образовано 79,7 миллионов тонн упаковочных отходов, что составляет 177,8 кг на одного жителя. Хотя это означает уменьшение на 8,7 кг на душу населения по сравнению с 2022 годом, этот показатель остается на 21,2 кг выше, чем в 2013 году. В 2023 году на каждого человека, проживающего в ЕС, образовывалось в среднем 35,3 кг отходов пластиковой упаковки. Из них 14,8 кг было переработано.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата, которые были опубликованы 22 октября.

Структура упаковочных отходов

Из всех образованных упаковочных отходов:

  • 40,4% – бумага и картон;
  • 19,8% – пластик;
  • 18,8% – стекло;
  • 15,8% – древесина;
  • 4,9% – металл;
  • 0,2% – другая упаковка.

Количество образовавшихся пластиковых отходов уменьшилось на 1,0 кг по сравнению с 2022 годом, тогда как количество переработанных пластиковых отходов увеличилось на 0,1 кг.

Динамика за десятилетие

За десятилетие между 2013 и 2023 годами количество образовавшихся отходов пластиковой упаковки увеличилось на 6,4 кг на душу населения, тогда как количество переработанных отходов выросло на 3,8 кг.

Фото 2 — На одного человека в ЕС приходится 35,3 кг пластиковых отходов: в каких странах самый высокий уровень переработки
Динамика увеличения пластиковых отходов за десятилетие
Уровень переработки пластика в ЕС

В 2023 году ЕС переработал 42,1% всех образовавшихся отходов пластиковой упаковки. Это свидетельствует о росте уровня переработки по сравнению с 2013 годом (38,2%).

Высокий уровень переработки в 2023 году зафиксирован в:

  • Бельгии – 59,5%;
  • Латвии – 59,2%;
  • Словакии – 54,1%.

Самые низкие показатели были зафиксированы в:

  • Венгрии – 23,0%;
  • Франции – 25,7%;
  • Австрии – 26,9%.
Фото 3 — На одного человека в ЕС приходится 35,3 кг пластиковых отходов: в каких странах самый высокий уровень переработки

Напомним, в Киевской области запускают новую политику в сфере обращения с отходами .

Автор:
Татьяна Ковальчук