Мусор может становиться ресурсом: в Киевской области запускают новую политику в сфере обращения с отходами

Из-за большого количества стихийных свалок, работающих без контроля, в Киевской области запускают новую политику в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Вместе с министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексеем Соболевым он осмотрел некоторые полигоны, расположенные в Киевской области.

Как мусор может становиться ресурсом

"Ситуация с отходами в области не очень: имеем большое количество стихийных свалок, работавших без контроля. Иногда это десятки гектаров мусора без необходимой инфраструктуры - без весового контроля, дренажа, учета. В результате - вред для окружающей среды и опасность для людей, о чем есть соответствующие акты и решения судов.

Он отметил, что в Киевской области запускают новую политику в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Киевская область должна стать экспериментальным регионом в этой области. Калашник пояснил, что речь идет о развитии и пропаганде системы сортировки, минимизации стихийных свалок, превращении их в современные полигоны, запуске мусороперерабатывающих заводов.

"Наша задача - не просто захоронять отходы, а сортировать и перерабатывать их, доставая все, что можно использовать повторно", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, отдельным направлением должно стать производство энергии из отходов.

"На некоторых полигонах мы уже работаем над тем, чтобы добывать полигонный биогаз и превращать его в электроэнергию. Это позволит не только снизить вредные выбросы, но и дать новый источник энергоресурса", - отметил Калашник.

Он добавил, что сегодня особенно актуальна работа со строительными отходами, которых из-за войны образуется чрезвычайно много. Поэтому вместе с международными партнерами уже наладили их переработку и используют полученные материалы для подсыпки дорог и других нужд, что является практическим примером, как мусор может стать ресурсом.

"Совместно с общинами, министерствами и международными партнерами Киевщина начинает движение к созданию современной системы обращения с отходами. Это вызов для региона и всей страны. И мы берем на себя роль пилотного проекта, чтобы показать: даже в военное время можно формировать новые экологические стандарты", - подытожил глава ОВА.

Напомним, Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами и планирует построить на разных берегах столицы две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива.

Заметим, что в Украине введены новые правила для полигонов, принимающих большие объемы отходов. Теперь для их работы обязательно интегрированное окружающее разрешение