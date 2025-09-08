Сміття може ставати ресурсом: у Київській області запускають нову політику у сфері поводження з відходами

Через велику кількість стихійних звалищ, що працюють без контролю, у Київській області запускають нову політику у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Разом із міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим він оглянув деякі полігони, розташовані на Київщині.

Як сміття може ставати ресурсом

"Ситуація з відходами в області не дуже: маємо велику кількість стихійних звалищ, що працювали без контролю. Іноді, це десятки гектарів сміття без необхідної інфраструктури — без вагового контролю, дренажу, обліку. У результаті — шкода для довкілля та небезпека для людей, про що є відповідні акти й рішення судів", - наголосив Калашник.

Він зазначив, що на Київщині запускають нову політику у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Київська область має стати експериментальним регіоном у цій сфері. Калашник пояснив, що йдеться про розвиток та пропаганду системи сортування, мінімізацію стихійних сміттєзвалищ, перетворення їх на сучасні полігони, запуск сміттєпереробних заводів.

"Наше завдання — не просто захоронювати відходи, а сортувати й переробляти їх, дістаючи все, що можна використати повторно", - підкреслив очільник ОВА .

За його словами, окремим напрямом має стати виробництво енергії з відходів.

"На деяких полігонах ми вже працюємо над тим, щоб видобувати полігонний біогаз і перетворювати його на електроенергію. Це дозволить не лише зменшити шкідливі викиди, а й дати нове джерело енергоресурсу", - зауважив Калашник.

Він додав, що сьогодні особливо актуальною є робота з будівельними відходами, яких через війну утворюється надзвичайно багато. Тому разом із міжнародними партнерами вже налагодили їхню переробку та використовують отримані матеріали для підсипки доріг та інших потреб, що є практичним прикладом, як сміття може ставати ресурсом.

"Спільно з громадами, міністерствами та міжнародними партнерами Київщина починає рух до створення сучасної системи поводження з відходами. Це виклик для регіону й для всієї країни. І ми беремо на себе роль пілотного проєкту, щоб показати: навіть у воєнний час можна формувати нові екологічні стандарти", - підсумував очільник ОВА.

Нагадаємо, Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами та планує побудувати на різних берегах столиці дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо.

Зауважимо, в Україні запроваджено нові правила для полігонів, що приймають великі обсяги відходів. Тепер для їхньої роботи обов'язковим є інтегрований довкіллєвий дозвіл