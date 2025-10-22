- Категорія
На одну людину в ЄС припадає 35,3 кг пластикових відходів: в яких країнах найвищий рівень переробки
У 2023 році в ЄС було утворено 79,7 мільйона тонн пакувальних відходів, що становить 177,8 кг на одного мешканця. Хоча це означає зменшення на 8,7 кг на душу населення порівняно з 2022 роком, цей показник залишається на 21,2 кг вищим, ніж у 2013 році. У 2023 році на кожну особу, яка проживає в ЄС, утворювалося в середньому 35,3 кг відходів пластикової упаковки. З них 14,8 кг було перероблено.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату, які були опубліковані 22 жовтня.
Структура пакувальних відходів
З усіх утворених пакувальних відходів:
- 40,4% – папір та картон;
- 19,8% – пластик;
- 18,8% – скло;
- 15,8% – деревина;
- 4,9% – метал;
- 0,2% – інша упаковка.
Кількість утворених пластикових відходів зменшилася на 1,0 кг порівняно з 2022 роком, тоді як кількість перероблених пластикових відходів збільшилася на 0,1 кг.
Динаміка за десятиліття
За десятиліття між 2013 і 2023 роками кількість утворених відходів пластикової упаковки збільшилася на 6,4 кг на душу населення, тоді як кількість перероблених відходів зросла на 3,8 кг.
Рівень переробки пластику в ЄС
У 2023 році ЄС переробив 42,1% усіх утворених відходів пластикової упаковки. Це свідчить про зростання рівня переробки порівняно з 2013 роком (38,2%).
Найвищий рівень переробки у 2023 році зафіксовано у:
- Бельгії – 59,5%;
- Латвії – 59,2%;
- Словаччині – 54,1%.
Найнижчі показники були зафіксовані у:
-
Угорщині – 23,0%;
- Франції – 25,7%;
- Австрії – 26,9%.
