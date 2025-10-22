Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,98

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На одну людину в ЄС припадає 35,3 кг пластикових відходів: в яких країнах найвищий рівень переробки

чоловік, пластикові відходи
В країнах ЄС на одну людину припадає 35,3 кг пластикових відходів. / Freepik

У 2023 році в ЄС було утворено 79,7 мільйона тонн пакувальних відходів, що становить 177,8 кг на одного мешканця. Хоча це означає зменшення на 8,7 кг на душу населення порівняно з 2022 роком, цей показник залишається на 21,2 кг вищим, ніж у 2013 році. У 2023 році на кожну особу, яка проживає в ЄС, утворювалося в середньому 35,3 кг відходів пластикової упаковки. З них 14,8 кг було перероблено.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату, які були опубліковані 22 жовтня.

Структура пакувальних відходів

З усіх утворених пакувальних відходів:

  • 40,4% – папір та картон; 
  • 19,8% – пластик; 
  • 18,8% – скло; 
  • 15,8% – деревина; 
  • 4,9% – метал; 
  • 0,2% – інша упаковка.

Кількість утворених пластикових відходів зменшилася на 1,0 кг порівняно з 2022 роком, тоді як кількість перероблених пластикових відходів збільшилася на 0,1 кг.

Динаміка за десятиліття

За десятиліття між 2013 і 2023 роками кількість утворених відходів пластикової упаковки збільшилася на 6,4 кг на душу населення, тоді як кількість перероблених відходів зросла на 3,8 кг.

Фото 2 — На одну людину в ЄС припадає 35,3 кг пластикових відходів: в яких країнах найвищий рівень переробки
Динаміка збільшення пластикових відходів за десятиліття
Рівень переробки пластику в ЄС

У 2023 році ЄС переробив 42,1% усіх утворених відходів пластикової упаковки. Це свідчить про зростання рівня переробки порівняно з 2013 роком (38,2%).

Найвищий рівень переробки у 2023 році зафіксовано у:

  • Бельгії – 59,5%; 
  • Латвії – 59,2%; 
  • Словаччині – 54,1%.

Найнижчі показники були зафіксовані у:

  • Угорщині – 23,0%;
  • Франції – 25,7%; 
  • Австрії – 26,9%.
Фото 3 — На одну людину в ЄС припадає 35,3 кг пластикових відходів: в яких країнах найвищий рівень переробки

Нагадаємо, у Київській області запускають нову політику у сфері поводження з відходами.

Автор:
Тетяна Ковальчук