На одну людину в ЄС припадає 35,3 кг пластикових відходів: в яких країнах найвищий рівень переробки

У 2023 році в ЄС було утворено 79,7 мільйона тонн пакувальних відходів, що становить 177,8 кг на одного мешканця. Хоча це означає зменшення на 8,7 кг на душу населення порівняно з 2022 роком, цей показник залишається на 21,2 кг вищим, ніж у 2013 році. У 2023 році на кожну особу, яка проживає в ЄС, утворювалося в середньому 35,3 кг відходів пластикової упаковки. З них 14,8 кг було перероблено.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату, які були опубліковані 22 жовтня.

Структура пакувальних відходів

З усіх утворених пакувальних відходів:

40,4% – папір та картон;

19,8% – пластик;

18,8% – скло;

15,8% – деревина;

4,9% – метал;

0,2% – інша упаковка.

Кількість утворених пластикових відходів зменшилася на 1,0 кг порівняно з 2022 роком, тоді як кількість перероблених пластикових відходів збільшилася на 0,1 кг.

Динаміка за десятиліття

За десятиліття між 2013 і 2023 роками кількість утворених відходів пластикової упаковки збільшилася на 6,4 кг на душу населення, тоді як кількість перероблених відходів зросла на 3,8 кг.

Динаміка збільшення пластикових відходів за десятиліття

Рівень переробки пластику в ЄС

У 2023 році ЄС переробив 42,1% усіх утворених відходів пластикової упаковки. Це свідчить про зростання рівня переробки порівняно з 2013 роком (38,2%).

Найвищий рівень переробки у 2023 році зафіксовано у:

Бельгії – 59,5%;

Латвії – 59,2%;

Словаччині – 54,1%.

Найнижчі показники були зафіксовані у:

Угорщині – 23,0%;



Франції – 25,7%;

Австрії – 26,9%.

