На одном из крупнейших месторождений Украины добывать графит будут турецкие инвесторы

ООО "Копье Украина", принадлежащее турецким компаниям, планирует в Хмельницкой области разрабатывать Городнявский участок Буртинского месторождения графита. Компания хочет обустроить открытый карьер площадью 105 га и добывать до 1 млн. тонн руды в год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

Буртинское месторождение является одним из самых крупных месторождений графитовых руд в Украине и Европе. Запасы графита на Городнявском участке оценивают более чем в 6 млн тонн.

Как планируют добывать

"Копье Украина" имеет специальное разрешение на пользование недрами месторождения площадью 105 га, расположенное примерно в 1 км северо-восточнее села Городнявка Михайлюкской общины, до сентября 2042 года.

Добычу планируется вести открытым способом. Рыхлые графитовые руды будут добываться экскаваторами без взрывов, а для полупухлых и плотных пород предусмотрены буровзрывные работы. Максимальная глубина карьера может составить 150 метров.

При разработке карьер будет обводняться. Дренажные воды планируется использовать для технологических нужд предприятия.

Компания должна подготовить отчет по оценке влияния на окружающую среду, после чего состоится общественное обсуждение. Приступать к работе без этого запрещено.

О ООО "Копье Украина"

Инвесторами ООО "Копье Украина" являются турецкие компании Onur Group и Özdoğu Sarp. Компания зарегистрирована во Львове с 2010 года и специализируется на добывании руд и других цветных металлов.

ООО "Копье Украина" контролируют Четинджевиз Онур и Кавак Мурат (оба – граждане Турции), возглавляет – Чакмак Фират .

Ранее "Копье Украина" планировала добывать золото на Жовтоводской площади в Днепропетровской области. В 2026 году компания отказалась от соответствующего спецразрешения, поскольку содержание золота в руде оказалось ниже, чем ожидалось.

После отказа от разрешения на Желтоводскую площадь руд золота и ниобиевых руд, группа Onur контролирует в Украине 8 участков недр с залежями известняка, песка, мигматита, гранита, каолинов, графита.