На одному з найбільших родовищ України видобувати графіт будуть турецькі інвестори

ТОВ "Спис Україна", яка належить турецьким компаніям, планує у Хмельницькій області розробляти Городнявську ділянку Буртинського родовища графіту. Компанія хоче облаштувати відкритий кар’єр площею 105 га та видобувати до 1 млн тонн руди на рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

Буртинське родовище є одним із найбільших родовищ графітових руд в Україні та Європі. Запаси графіту на Городнявській ділянці оцінюють у понад 6 млн тонн.

Як планують видобувати

"Спис Україна" має спеціальний дозвіл на користування надрами родовища площею 105 га, що розташоване приблизно за 1 км на північний схід від села Городнявка Михайлюцької громади, до вересня 2042 року.

Видобуток планують вести відкритим способом. Пухкі графітові руди видобуватимуть екскаваторами без вибухів, а для напівпухких і щільних порід передбачені буровибухові роботи. Максимальна глибина кар’єру може становити 150 метрів.

Під час розробки кар’єр обводнюватиметься. Дренажні води планують використовувати для технологічних потреб підприємства.

Компанія має підготувати звіт з оцінки впливу на довкілля, після чого відбудеться громадське обговорення. Розпочинати роботи без цього заборонено.

Про ТОВ "Спис Україна"

Інвесторами ТОВ "Спис Україна" є турецькі компанії Onur Group та Özdoğu Sarp. Компанія зареєстрована у Львові з 2010 року та спеціалізується на добуванні руд та інших кольорових металів.

ТОВ "Спис Україна" контролюють Четінджевіз Онур і Кавак Мурат(обидва – громадяни Туреччини), очолює –Чакмак Фират.

Раніше "Спис Україна" планувала видобувати золото на Жовтоводській площі у Дніпропетровській області. У 2026 році компанія відмовилася від відповідного спецдозволу, оскільки вміст золота в руді виявився нижчим, аніж очікувалося.

Після відмови від дозволу на Жовтоводську площу руд золота і ніобієвих руд, група Onur контролює в Україні 8 ділянок надр із покладами вапняку, піску, мігматиту, граніту, каолінів, графіту.